Milli Tenisçi Zeynep Meksika’da tarih yazdı

MEKSIKA'DA düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron'da mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez final karşılaşmasında ABD'li Ann Li'yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti. 22 yaşındaki raket bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan 2. Türk tenisçi olarak Türk tenis tarihinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk WTA şampiyonluğunu alan Sönmez'i, "Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canı gönülden tebrik ediyorum" mesajıyla kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Zeynep Sönmez'i kutlayanlar arasında yer aldı.