Milli yüzücü Deniz Bahreyn’i salladı

İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi, milli yüzücü Deniz Alper (17), Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullar Yaz Spor Oyunları'nda, 50 metre sırtüstünde 26.52'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Güçlü rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyayı ülkemize getiren Alper, aralık ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da birinciliği hedefliyor. 2023 ve 2024 yılında katıldığı yarışlarda tam 11 madalya alarak ulaşılması zor bir seri yakalayan Alper, "Ailem, doğayı ve denizi sevdiği için ismimi de Deniz koymuş. Ben de ismime yakışır bir kariyer yaptığımı düşünüyorum. Bahreyn'de, derecem tam hedeflediğim gibi olmasa da ikinciliğe ulaştım. Harika bir duyguydu. Benim için muhteşem bir deneyim oldu. Madalya aldığımı hissettim. Aralık ayında Antalya'da Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası için de en iyi şekilde hazırlanıyorum, hedefim madalyayı almak" ifadelerini kullandı.