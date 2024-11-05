Taekwondoda İzmir’in gururu oldular

24-27 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda İzmir'e iki derece birden geldi. İzmir Taekwondo İhtisas Spor Kulübü'nden Seyit Öcek, Şerif Kandırmış ve Mustafa Helvacıoğlu'ndan oluşan 60-65 yaş erkek takımı Türkiye şampiyonu olarak büyük bir mutluluk yaşattı. Ayrıca 61-65 yaş ferdi erkekler kategorisinde Seyit Öcek ise bronz madalya alarak kürsüye oturmayı başardı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Her fırsatta kulübümüzü üst seviyelere taşıyarak onurlandıran Seyit Öcek'i tebrik ediyoruz. Öcek Kasım sonunda Hong- Kong'da yapılacak olan Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecektir" ifadelerinde bulundu.