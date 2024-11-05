Tire 2021 FK küllerinden doğdu

NESINE 3. Lig 2. Grup'ta, ilk galibiyetini ligin dokuzuncu haftasında deplasmanda Beykoz İshaklıspor'u 3-0'lık net skorla yenerek alan Tire 2021 FK, adeta 'Anka' kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu. Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2. Lig ekiplerinden Belediye Derince'yi 1-0 ile geçen sarı kırmızılılar kupada tur atlamanın moraliyle Beykoz İshaklıspor'u Murat Elkatmış, Sait Can ve Efe Çakmak'ın golleriyle yenerek ligde ilk kez 3 puanla tanıştı. Puan cetvelinde, toplam 6 puanla 14. sıraya yükselen Tire FK, 1 günlük iznin ardından Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kulüp başkanı Hüma Yüksel, "Kötü günler artık geride kaldı. Kupadaki başarılı performansımızı önümüzdeki turda da sürdürmek istiyoruz. Ligde ise yeni bir seri peşindeyiz" ifadelerini kullandı.