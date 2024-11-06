Altınordu’da Keni Var suskun

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattının dışında kalan Altınordu'da 25 yaşındaki santrfor Keni Var Uzun, bu sezon gol atmaya hasret kaldı. Ligde oynanan 10 maçın 8'inde ilk 11'de yer alan 1.96 boyundaki gurbetçi oyuncu rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Son golünü geçen sezon 28 Nisan'da Karacabey'e atan Keni Var, Altay derbisinde ağları havalandırması halinde 197 gün sonra gol sevinci yaşayacak.

ALTAY TARAFTARINA YASAK GELDİ

İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu, ligde pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak Altınordu-Altay derbisi öncesi Altay taraftarının maça alınmamasına karar verdi. Altınordu kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada her iki takımın arasında oynayacağı maçlarda deplasman taraftarlarının tribüne alınmayacağını duyurdu.