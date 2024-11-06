Avrupa gecesi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Egeli temsilcilerimiz Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket bugün kritik randevulara çıkacak. B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'dan Unicaja'yı ağırlayacak. ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'ndeki tek mağlubiyetini 3. haftada İspanya'da Unicaja karşısında yaşayan İzmir temsilcisi, geride kalan 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Aliağa Petkimspor, grupta ikinci sırada yer alıyor. Grubun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, Polonya temsilcisi King Szczecin'i konuk edecek.

MANISA EKIBI 4'TE 4 PEŞINDE

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Manisa Basket ise dördüncü maçında Yunanistan ekibi Peristeri'ye konuk olacak. Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki Peristeri-Manisa Basket maçı TSİ 20.30'da başlayacak. Gruptaki ilk 3 maçını galip tamamlayan Manisa Basket, lider durumda bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında FMP ile İspanyol UCAM Murcia, yarın Sırbistan'da karşılaşacak. Avrupa kupalarında 18. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 17 müsabakada 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

TEMSILCILERIMIZ SAHNEDE

Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizden Türk Telekom, Tofaş ve Bursaspor Basketbol da bugün Avrupa sahnesinde galibiyet arayacaklar. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın sahasında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. FIBA Avrupa Kupası'nda saat 20.00'deki mücadelede TOFAŞ Petrolina AEK'yı konuk ederken 21.00'de de Bursaspor deplasmanda Anorthosis Famagusta ile karşılaşacak.