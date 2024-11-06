Bucaspor’un iki yüzü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla devam eden Bucaspor 1928, oynadığı iç ve dış saha maçlarında birbirinin aksi bir performans sergiliyor. Ligde 20 puan ile 5. sırada bulunan İzmir temsilcisi, son olarak gurbette Karaman FK'ya mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Fırtına, bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçtan yalnızca 2 galibiyet alırken 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ile sadece 7 puanı hanesine yazdırabildi. Dış saha istatistiğin ligin en başarısız ekipleri arasında yer alan Bucaspor, evinde ise krallığını ilan etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanı hanesine yazdırdı. Cemil Şeboy Stadı'nda Diyarbekir, Giresun, Karacabey ve Yeni Mersin maçlarını kazanan Bucaspor, Ankara Demir ile berabere kaldı.