Denizli’de Mavioğlu gitti

Üçüncü Lig 4. Grup'ta alınan olumsuz sonuçlar sonrası düşme potasından çıkamayan Denizlispor'da, teknik direktör Çağdaş Mavioğlu görevi bıraktı. Mavioğlu, 4-0 kaybedilen Zonguldakspor maçı sonrası soyunma odasında futbolcularla vedalaşmış ve takım otobüsüne binmeden stattan ayrılmıştı. Başkan Ahmet Yıldırım, istifasını sunan Mavioğlu'na düşünmesi için süre vermişti. Dün kulüp binasında başkan Ahmet Yıldırım ile teknik direktör Çağdaş Mavioğlu bir araya geldi. Başkan Yıldırım, Mavioğlu'na devam etmesi yönünde talepte bulunurken istifada ısrarcı olan genç adam ile ipler tamamen koptu.

"KÜSKÜNLÜĞÜM YOK"

Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan çalıştırıcı Çağdaş Mavioğlu, teknik ekibiyle birlikte görevlerini bıraktıklarını belirterek, "Yönetime ve başkana söyleyecek bir şey yok. Hep arkamızda durdular. Sorunlar olacağını biliyorduk. Alınan kötü sonuçlar sonrası, kulübün önünü açmak için istifa ettik. Kırgınlığım ve küskünlüğüm yok. Sorunlar belli ama Denizlispor'un bunlarla oyalanacak vakti yok. Dışardan da her türlü desteği veririm. Ben Denizli'de yaşayan biriyim. Öncelik Denizlispor'un başarısıdır" ifadelerini kullandı.