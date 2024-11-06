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Denizlispor Cavidil şampiyonluğa koşuyor

HABER MERKEZİ
Denizlispor Cavidil şampiyonluğa koşuyor
TÜRKIYE Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Antalya deplasmanında karşılaştığı rakibi 07 Gazispor'u 3-0 net bir skorla yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Bu sezona Denizli'ye bir ilki yaşatarak ilk defa 2. Ligde yer alan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı hedefine adım adım gidiyor. Antalya deplasmanında karşılaştığı rakibi 07 Gazispor'u 25-21, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 gibi net bir mağlup etti. Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Sedat Zahran, " Bizleri Denizli'den gelerek tribünden destekleyen ve ekran karşısında bizleri destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ederim. Galibiyetimizi onlara armağan ediyorum. Son olarak ise rakibimize kalan maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu.
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