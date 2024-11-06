Ege’nin tatsız haftası

Profesyonel liglerde şampiyonluk, Play-Off ve alt sıralardan kurtulma hedefiyle yeşil sahaya çıkan Ege ekipleri için geçtiğimiz hafta bir hayli tatsız geçti. Liglerde mücadele eden 22 Ege ekibinden sadece 5'i gülerek 3'er puanı hanesine yazdırdı. Egelilerin 12'si zorlu 90 dakikalardan mağlubiyetle ayrılırken, 6 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

TARAFTARLARINI ÜZDÜLER

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, deplasmanda G.Antep FK yenilgisiyle Avrupa hedefinde yara aldı. Birinci Lig'de Manisa FK da Pendik'ten puansız ayrılırken İkinci Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta kümede kalma ve şampiyonluk yarışı veren Somaspor, Bucaspor 1928, Altınordu, Fethiyespor, Altay da zorlu maçlardan yenilgi ile ayrılarak taraftarlarını üzdü. 3. Lig temsilcileri Kuşadasıspor, Karşıyaka, Uşakspor, Denizlispor ve Turgutlu 1984 de haftayı puansız kapatan diğer kulüpler oldu.

ADETA TESELLİ OLDULAR

2. Lig'de Menemen FK ile 3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, Ayvalıkgücü, Tire 2021 ve İzmir Çoruhlu haftanın kazanan takımları oldu. Kırmızı Grup'ta Menemen, Erbaa zaferi ile liderliğini sürdürdü. 3. Lig 2. Grup'ta Muğla; İnegöl Kafkas zaferiyle zirve takibini sürdürürken, Tire 1921; Beykoz'u devirerek düşme potasından kurtulmak için dev bir adım attı. 3. Grup'ta Ayvalıkgücü;, M.Kemalpaşa'yı, 4. Grup'ta ise Çoruhlu; Tepecik galibiyetiyle taraftarlarını mutlu etti. Süper Lig'de Bodrum FK, 2. Lig'de Nazillispor ve 3. Lig'de Bornova 1877, Balıkesirspor, Efeler 09 ve Aliağa FK 1'er puana razı oldu. ■