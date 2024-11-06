Kaf-Kaf’ta belirsizlik

Karşıyaka'nın üzerine kara bulutlar çöktü. Bütün krizlerin üzerine Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın da ani ölümü yönetimin dağılma sürecini başlattı. Şirketleşme projesi ise yasa ve tüzük engeliyle zora girdi. Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu'nun yönetime tepki gösterip istifa ettiği Karşıyaka'da istifaların arkası kesilmezken, Başkan İlker Ergüllü de yol ayrımına geldi. Daha önce bir bankada müdürlük yapan Hatice Özalp'in yüksek kar vaadiyle çevresini dolandırdığı iddiasıyla hapse girdiği, Mehmet Yaya'nın Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçildiği için istifa ettiği, Gökhan Şensan'ın da hayatını kaybettiği yönetimde Kazım Türk, Bahri Ekmekçioğlu, Bülent Kural, Rıdvan Gürgönül ile yedek listeden Özkan Tonay ve Tufan Ergenç istifalarını sundu.

İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

Geçen sezon şubat ayından beri kulübü yönetip önemli maddi destek sağlayan kulüp başkanı İlker Ergüllü'nün de istifa etmeyi değerlendirdiği öğrenildi. Karşıyaka'da tüm yönetim istifa ederse ise tüzük gereği kulübü kongreye divan kurulu yönetimi taşıyacak.

İMZA YETKİSİ KRİZİ ÇIKTI

Son 3 haftadır yeni yönetim seçimi ve şirketleşme yetkisi için olağanüstü kongreye gitmeyi planlayan ancak kararı bir türlü alamayan Karşıyaka'da Gökhan Şensan'ın cenazesi öncesi gittiği Dubai'den dönen İlker Ergüllü, karar almak için yönetimi toplamaya çalışıyor. Kulüpte Şensan'dan boşalan imza yetkisini kamu borcu nedeniyle asil ve yedek kalan hiçbir yöneticinin üzerine almak istemediği, bu nedenle kongre kararının geciktiği öğrenildi.