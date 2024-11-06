Manisa’da irtifa kaybı

Birinci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla irtifa kaybetti. Ligde ilk 6 haftada aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 11 puan toplayan ve üçüncü sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, sonraki dönemde başarılı istikrarını sürdüremedi. 6. hafta sonunda lider İstanbulspor'un sadece iki puan gerisinde olan Manisa temsilcisi, son 5 maçta ise zirve ve Play-Off yarışından çok uzaklaştı. Bu süreçte 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, sadece bir kez kazanırken puan sıralamasında ise 14. sıraya kadar gerilemekten kurtulamadı. Son beş maç sonunda 11 basamak birden düşen Manisa FK'nın, şuan lider durumda bulunan Erzurumspor ile arasındaki puan farkı da 8'e çıktı.

SKOR DA ÜRETEMEDİ

Siyah-beyazlılar, 12 puan kaybettiği beş maçlık dönemde sadece iç sahada G.Birliği'ni yenerken Boluspor, Iğdır FK, Erokspor ve son maçında Pendikspor'a yenildi. Siyah-beyazlıların bu dönemde hücum hattı da sustu. Son 5 maçta fileleri sadece bir kez havalandırabilen Manisa temsilcisi kalesinde ise beş gol görerek yara aldı. Bu hafta sonu lider Erzurumspor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, kazanıp hem zirveye damga vurmak, hem de üst sıralara yeniden çıkmak istiyor.