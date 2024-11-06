Menemen’de hedef şampiyonluk

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, mutlak şampiyonluk istiyor. Ligde çıktığı 10 karşılaşmadan 8 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Direkt rakibi 68 Aksaray ile aynı puanı paylaşan İzmir temsilcisi, ligi 1. sırada tamamlayarak şampiyon olmak istiyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemur'un işini şansa bırakmak istemediği ifade edilirken, Play-Off oynamayı kesinlikle düşünmedikleri gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki hafta sonu gurbette Ankara Demir ile oynayacak sarı-lacivertliler, geçen hafta Arnavutköy Bld karşısında alınan mağlubiyeti telafi ederek çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. İzmir ekibinin yine en büyük kozu, 4 golü bulunan savunmacı Mazlum Demir ve 3 gol kaydeden golcü Burak Yasin olacak.