‘Pes etmeyeceğim’

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 yenilgi alarak zor günler geçiren Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan samimi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, hiç bir zaman pes etmediğini ve etmeyeceğini söyledi. Karaaslan, "Adana 01 maçında golü yiyene kadar üstünlük bizdeydi. Kaçırdığımız gol fırsatları vardı. Sezon boyunca olduğu gibi golü kalemizde görünce konsantrasyonumuz düştü. Futbolcuların geçen sezon yaşadığı travmalar nüksetti. Yine de Adana 01 karşısında geriye düşmemize rağmen, mücadeleyi bırakmadık. Bu sebeple futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kaçırdığımız net fırsatlar vardı ama olmadı" ifadelerini kullandı.

"ÇIKIŞ YOLU ARIYORUZ"

Uzun süredir uyku uyuyamadığını ifade eden Karaaslan, "Dizilişi değiştiriyoruz. Oyun anlayışında farklı düşünceler sahaya yansıtıyoruz. Çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Sahadaki futbol bana bunu söylüyor. Bu takımın toparlayacağına inanıyorum. Bir galibiyet alsak devamı gelecek. Taşın altına elimizi soktuk ve inancımızın karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı takım İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacağı karşılaşmadan zaferle ile ayrılıp 8 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.