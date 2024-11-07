Bodrum FK’nın derdi aynı

TRENDYOL Süper Lig'de yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile üst sıralara tırmanmak isteyen Bodrum FK'da eksikler can sıkıyor. Son 4 maçından galibiyet çıkartamayan ve ateş hattıyla arasında 1 puan kalan Muğla ekibinde sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Muğla temsilcisinde eksik oyuncular nedeniyle sıkıntılar başladı. Yeşil-beyazlı ekibin defans oyuncusu Cenk Şen, Üzeyir Ergün ve Herelle'nin darbeye bağlı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği belirtilirken, sakatlığı süren Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman'ın ise henüz iyileşmediği öğrenildi.

SÜLEYMAN İYİLEŞEMEDİ

Geçen sezon aşil tendonundan sakatlanan Süleyman Özdamar'ın ise hala durumunun iyi olmadığı ve bu sezon forma giyme ihtimalinin düşük olduğu gelen bilgiler arasında. Son 4 sezondur Bodrum FK forması giyen Süleyman, yeşilbeyazlı ekibin savunmasında gösterdiği performans ile değişilmezler arasında yer alıyordu. Geçen sezon son olarak 1. Ligde Çorum FK maçında oynayabilen deneyimli oyuncu, geçirdiği operasyonun ardından henüz formasına kavuşamadı. ■