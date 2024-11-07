Denizli revire döndü

NESİNE 3. Lig 4. Grup 10. hafta maçında pazar günü lider Sebat Gençlikspor'a konuk olacak olan Denizlispor'da, bu maçın hazırlıkları Haluk Ulusoy tesislerinde sürüyor. Ligde düşme hattına gerileyen Denizlispor çıkış ararken, zorlu Sebat Gençlikspor maçı öncesinde 4 futbolcunun 4-0 kaybedilen Zonguldakspor maçında sakatlanması, 1 futbolcunun da kırmızı kart cezalısı olması can sıktı. Arka adalesinden sakatlanan Muhammed Eren Kıryolcu, dizinde esneme olduğu için MR'ı çekilen Emre Burgaz, hafif sakatlığı olan Kemal Çetinkaya ile kaval kemiği çatladığı için ameliyat olan Mustafa Kemal Naza katılmadı. Zonguldakspor maçının son anlarında kırmızı kart gören Yusuf Emre İnanır'da Sebat Gençlikspor maçında görev alamayacak. Öte yandan başkan Ahmet Yıldırım, yaptığı açıklamada kulübün 394 milyon 96 bin lira borcu olduğunu söyledi.