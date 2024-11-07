Fethiye seri istiyor

FETHİYESPOR Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, haftalık basın toplantısında ligde geride kalan 10 haftalık süreci ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili ilk kez ciddi eleştirilerde bulunduğunu dile getiren Dinçel, "Hakemler de insan, hata yapabilir. Biz de kendi işimizde hatalar yapıyoruz; bu doğaldır. Ancak son maçta karşılaştığımız durumlar farklıydı. Alt liglerde hakemler, yukarıya çıkmak istiyorlarsa tarafsız ve adil kararlar vermeliler. Çok çalışıyoruz, hücum oyuncularımıza özel mesai harcıyoruz. Ancak belki de aşırı konsantrasyondan dolayı istediklerimizi yapamıyoruz. Geçen haftaki Altınordu maçında da önemli fırsatları kaçırdık. En az 7-8 puanımız daha olmalıydı. Bu haftadan itibaren galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" dedi