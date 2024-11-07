Manisa Basket ilk yenilgisini aldı

BASKEBOL Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanarak grupta liderlik koltuğuna oturan Manisa Basket, 4. haftada Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye konuk oldu. İlk 3 maçında galibiyetle tanışamayan ev sahibi, maça etkili başladı ve ilk çeyreği 28-15 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Echodas ve Pickett ile toparlanan temsilcimiz farkı eritti ve ilk yarı 45-39 sona erdi. Üçüncü çeyrekte rakibinin hızlı hücumlarına cevap vermekte zorlanan Manisa, farkın açılmasına engel olamadı. Son çeyrekte de çabalar yetmedi ve maç 90-78 sona erdi. Bu sonuçla ilk yenilgisini alan Manisa Basket liderliğini sürdürdü ancak rakibiyle olası bir puan eşitliğinde ikili averajdaki üstünlüğü Peristeri'ye kaptırmış oldu.