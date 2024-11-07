Manisa’da ayrılık var

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta sezona şampiyonluk parolası ile başlayan, geride kalan altı haftanın sonunda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve averaj ile 7. sırada yer alan Manisa 1965 Spor'da şok bir ayrılık yaşandı. Grup lideri Eti Maden Etispor'un 6 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı Manisa temsilcisinde 47 yaşındaki tecrübeli Teknik Direktör Serdar Sabuncu ile yollar ayrıldı.

TEKNİK ARAYIŞ BAŞLADI

Kulüp Resmi Sosyal Medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; "Teknik Direktörümüz Serdar Sabuncu ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Bu süreçte 1965 Manisaspor'a katkıları ve gösterdiği özveri için kendisine içtenlikle teşekkür ederiz. Serdar Sabuncu'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Manisa 1965'in bir an önce yeni bir teknik direktör bulmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

SERVET SARUN