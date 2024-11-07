Maratonda skandal

DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden sporcuların katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 46. İstanbul Maratonu'nda skandal yaşandı. Farklı ülkelerden sporcular katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen 46. İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü gerçekleşti. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı. Koşuyu bitiren sporcular finish noktasına geldiğinde kıyafet ve teçhizatlarının olmadığı gördü. Terli halde saatlerce bekleyen sporcular kıyafetlerini yaklaşık 2 saat sonra alabildi. Yağmurlu ve soğuk havada bekleyen sporcuların birçoğu hasta oldu.