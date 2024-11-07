Vurduğunuz gol olsun

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak. Maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Galatasaray'da cezasını tamamlayan kaleci Muslera bugün eldivenleri giyecek.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile saat 23.00'te deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. M.United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün kulübede yerini alamayacak. Oosterwolde ile İrfan Can Kahveci, sakatlıkları nedeniyle bugün kadroda yok. İki maçı da TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.

Konferans Ligi'nde henüz puanı bulunmayan Başakşehir ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek.

İLK PEŞİNDE

Parken Stadı'nda oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak.