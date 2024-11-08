Altay yine sakata geldi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da pazar günü oynanacak Altınordu derbisi öncesi sakatlık kabusu yaşanıyor. Siyah-beyazlıların evinde 2-0 mağlup olduğu Adana 01 maçında sakatlanan sol bek Özgür Özkaya'nın omurilik sırt bölgesinde çatlak tespit edildi. Tedavisi için İstanbul'a giden tecrübeli oyuncunun en az 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Özgür'ün yokluğunda teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın Yusuf Tekin'i hazırladığı bildirildi. Bu arada kasığından sakatlığı bulunan forvet Deniz Kadah'ın da antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Derbide Karaaslan'ın Murat Uluç'u tek forvet oynatması bekleniyor. Tendon sakatlığı nedeniyle Adana maçında oynamayan Ceyhun Gülselam'ın durumu belirsizliğini korurken, Mehmet ve Caner'in sakatlıkları da sürüyor.