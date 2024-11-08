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Haberler Spor A.Ordu’da Şahan takıma güveniyor

A.Ordu’da Şahan takıma güveniyor

HABER MERKEZİ
A.Ordu’da Şahan takıma güveniyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, pazar günü İzmir derbisinde konuk edecekleri Altay'ı mağlup ederek yeni bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Deplasmanda 2-1 kaybettikleri Batman Petrol maçında özellikle ikinci yarı iyi oynadıklarını dile getiren genç teknik adam, Altay derbisinde bu oyunu sahaya yansıtmayı hedeflediklerini kaydetti. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki maçlarda taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Şahan "İçeride güzel bir atmosferimiz var. Takım bunu hissediyor, ona göre performansımız çıkış gösteriyor. İnşallah onlara güzel bir galibiyet hediye edebiliriz" dedi.

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