Aslan Avrupa’da kükredi

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 yendi. 6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens'in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus'un gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0. 18. dakikada Gray'in savunma arkasına gönderdiği uzun topta Johnson'ın pasında Lankshear, takımına beraberliği getirdi: 1-1. 31. dakikada Mertens'in pasında Osimhen yerden uzak köşeyi çok iyi gördü: 2-1. 39. dakikada Mertens'in ortasında Osimhen takımını 2 farklı öne geçirdi: 3-1.

ICARDI'NİN GOLÜ SAYILMADI

56. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper'in son çizgiye inmeden arka direğe yerden ortasında Osimhen'in altıpas üzerindeki vuruşunu kaleci Forster çizgi üzerinden çıkardı. 61. dakikada Barış Alper'in ceza sahası önü sağ çaprazından sert şutunu kaleci Forster çeldi. 69. dakikada Porro'nun ceza sahası sağ çaprazından son çizgiye inerek ön direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Solanke topukla filelere yolladı: 3-2. 76. dakikada orta sahadan çalımlarla ilerleyen Ziyech'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafındaki Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden çektiği şut ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı ve Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi.

YUNUS YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün gösterdiği performansla adeta parıldıyor. Yunus, bu sezon Avrupa'da geride kalan dört maç- maçta da ağları sarstı. PAOK, Rigas Skola, ta IF Elfsborg'dan sonra son olarak Tottenham karşısında da gol atan Akgün büyük övgü aldı.

BURUK, BİR REKOR DAHA KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve bu organizasyonda en çok kazanan Türk teknik direktör oldu. Bir rekor daha kıran Okan Buruk, 2009 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda 9. galibiyetini elde etti. 51 yaşındaki çalıştırıcı böylece Avrupa Ligi'nde en çok galibiyet alan Türk teknik direktör olma başarısını gösterdi. Bu turnuvada Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay'ın da 8'er galibiyeti bulunuyor.

MİNİ YORUM / BERKE ÖZBAY YAZDI...

GALATASARAY OSİMHEN'LE BAMBAŞKA

Ligde son üç maçını kazanan, Avrupa'ya ise iki galibiyet ve bir beraberlikle iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham karşısına yine 3 puan için çıktı. İlk düdükle Galatasaray adeta rüzgar gibi esmeye başladı. Aslan, önde baskı yapan rakibine paslarıyla cevap verdikten sonra taraftarıyla birlikte ön alan baskısına başladı. Baskıdan sonuç alan sarı-kırmızılılar henüz 6. dakikada Yunus ile duran top sonrası harika bir gol buldu. Ardından bir anlık dalgınlıkla kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar, golün şokunu çabuk atlattı. Rakibine oyun kurarken şok pres uygulayan G.Saray, 2. ve 3. golünü yıldızı Osimhen'le attı. Sahaya 7 eksikle çıkan Tottenham dün istediklerini sahaya yansıtmakta epey zorlandı ancak en büyük etken Galatasaray'ın oynadığı akıllı ve etkili oyundu elbette. Savunmada açıklar veren İngiliz ekibine karşı Aslan'ın hücum hattı adeta at koşturdu. Galatasaray dün akşam fark yaratan ekip olsa da Osimhen gerçeği ile ne kadar seviye atladığını ispatladı.