Bodrum FK’da Ömer sesleri

TRENDYOL Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen Sipay Bodrum FK, bir yandan hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlanırken, diğer taraftan devre arası transfer dönemine hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların Rams Başakşehir'in orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etmek için ocak ayında girişimde bulunacağı öğrenildi. Teknik Direktör Volkan Demirel'in Hatayspor'dan öğrencisi olan 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Demirel ile parlarken, bu sezon Başakşehir'de istediği forma şansını bulamadı.

ROTASYON SİNYALİ VERDİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen, Stutgart ve Hatay formalarını da giyen genç orta saha bu sezon sadece 2 maça çıktı. Öte yandan Antalyaspor maçı öncesi Teknik Direktör Volkan Demirel rotasyon sinyali vererek, "Bu hafta da belki bazı oyuncularımızda değişiklik olacak. Bu takımdan ben çok eminim, güveniyorum" diye konuştu.