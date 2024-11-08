İzmirli kızlar yine tarih yazdı

İZMİRLİ milli sörfçüler Parla Kabasakal ve Zeynep Mavioğlu, uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin gururu oldu. EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcuları olan Parla ve Zeynep, İspanya ve Yunanistan'da düzenlenen şampiyonalarda zirveye çıkarak tarih yazdı. İspanya'da gerçekleştirilen 2024 IQ FOIL U15 Kızlar Dünya Şampiyonası'na katılan Parla Kabasakal, dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Zeynep Mavioğlu ise U13 kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu unvanını alırken, genel klasmanda da Avrupa ikincisi oldu. Zeynep, U13 kategorisinde hem Avrupa şampiyonu olan hem de genel klasmanda derece elde eden ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Parla Kabasakal ailesine, antrenörlerine ve kulübüne teşekkür ederken Zeynep Mavioğlu da "Daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyorum" dedi.

ÖZKAN: GURUR DUYUYORUZ

Başarılarından dolayı sporcularıyla gurur duyduklarını belirten EMR Windsurf Sailing Club Başkanı Kadri Özkan, "Parla iki yıl önce U13 kategorisinde hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmuştu. Geçen yıl Avrupa şampiyonluğunu tekrarladı. Bu yıl ise dünya üçüncüsü olarak hepimizi gururlandırdı. Zeynep ise Avrupa şampiyonu olarak Türkiye adına büyük bir başarıya imza attı" dedi. İspanya'dan ödülle dönen milli sporcu Parla Kabasakal, desteklerinden dolayı ailesine, antrenörlerine ve kulübüne teşekkür etti. Yunanistan'daki şampiyonada tarihi başarıya imza atan Zeynep Mavioğlu ise "Daha çok çalışarak ülkem ve takımım adına daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.