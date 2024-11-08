Kartal’da Semih sevinci

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Semih böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, genç yıldızdan övgüyle bahsetti. Semih Kılıçsoy'un attığı golle üzerindeki baskıdan kurtulduğunu kaydeden Uçar, "Santrfor golle beslenir, gol atınca rahatlar, öz güvenleri yerine gelir. Semih'in gol atamaması baskı oluşturuyordu. Bugün attığı gol önemli bir goldü. Bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Semih kanatta ve santrforda oynayacağını bir kez daha kanıtladı" diye konuştu. Avrupa Ligi'nde aldıkları bu galibiyetin oldukça değerli olduğunu belirten diyen yönetici Feyyaz Uçar, bu sezonki hedeflerini de açıkladı.

AVRUPA'DA PLAY-OFF'U İSTİYORUZ

Uçar, "Play-Off grubunda olmak istiyoruz. Yolumuz uzun. Kadromuzun derinliği konusundaki eleştiriler haklı ama hepsi birden bire olmuyor. Bunun alternatiflerini oluşturacağız. Amacımız sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak ve Avrupa'da yürüyebildiğimiz kadar yürümek. Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil. Bunu vaat ederek geldik. Biraz sabır gösterilirse bu süreci daha güzel atlatacağız diye düşünüyorum" dedi.