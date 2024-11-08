Stat müjdesi

Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Binali Yıldırım Stadyumu'nun yenileme çalışmaları dün resmen başladı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile yapılan protokolle 10 yıllığına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilen, ADÜ Merkez Kampüs içerisindeki Binali Yıldırım Stadyumu'nun yenilenmesi için proje ve ihale süreçleri tamamlanmıştı. Dün düzenlenen törenle stadyumda bakım ve onarım çalışmalarını üstlenen firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

HAZİRAN AYINDA AÇILACAK

Yapılan protokol sonrasında stadyumun yenilenmesi için 48 milyon 250 bin TL'lik bir bütçe ayrıldı. Proje kapsamında stadyumun kapasitesi artırılacak, altyapısı iyileştirilecek ve profesyonel maçlara ev sahipliği yapabilecek seviyeye çıkarılacak. 2. Lig standartlarına uygun olarak yapılacak stadın 8 ay içerisinde tamamlanıp 2025 Haziran ayında hazır hale gelmesi bekleniyor. Bu proje, deprem sebebiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun ardından Aydın'da yaşanan stadyum ihtiyacını karşılayarak şehrin spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak önemli bir tesis oluşturmayı amaçlıyor

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Valimizin çok emeği geçti, kendisine teşekkür ediyoruz. Aydın'da böyle bir tesisin gerekliliği büyüktü. Özellikle ödüllerle dönen Spor Fakültesi öğrencilerimiz için bu stadyum önemli bir katkı olacak. Onlar bunu hak ediyordu" dedi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da, projeye destek veren yetkililere teşekkürlerini sundu.