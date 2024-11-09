Bodrum Antalya önünde

Süper Lig'de ilk sezonunda alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Ligde 4 haftadır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlılar ile ev sahibi Güney temsilcisi 11'er puanla ligde çıkış arıyor. Muğla ekibi, Güney ekibini yenerek şanssızlığını kırmak istiyor. Bodrum FK'da geçen hafta Alanyaspor karşısında kırmızı kart gören Musah Mohammed bu maçta görev yapamayacak.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAK

Takımıyla çıktığı ilk maçta Alanyaspor mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel deplasmanda Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Alex De Souza'ya ilk kez teknik adam olarak rakip olacak. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Brezilyalı eski yıldızla sarılacivertlilerde 11 sezona yakın birlikte forma giyerek şampiyonluklar yaşamıştı. Demirel, bu karşılaşmayla ilgili "Hak edenin, dostluğun kazanacağı maç olsun" dedi.