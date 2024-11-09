İzmir’de derbi heyecanı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gözler yarın oynanacak kritik İzmir derbisine çevrildi. Kritik randevuda ev sahibi Altınordu zirve hedefi için, misafir ekip Altay ise düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek. Grupta oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alarak 19 puan toplayan kırmızılacivertliler, averajla Play-Off hattının dışında 7. sırada yer alırken, aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar ise 5 puanla 17. basamakta yer buldu. Altınordu 15 gol atıp 8 gol yerken, Altay rakip ağları 6 kez havalandırıp, kalesinde 23 gol gördü. Altınordu iç sahada namağlup ünvanıyla derbiye çıkacak. Son 5 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, çıkış yakalamak için ter dökecek.

FİNAL SONRASI YÜZLERİ GÜLMEDİ

2021-2022'de Süper Lig'e tutunamayarak ligden düşen Altay ile aynı sezon Birinci Lig'de 1 puan farkla küme düşmekten son anda kurtulan Altınordu'nun yolu bir sezonluk aradan sonra yine kesişti. Son olarak Birinci Lig'de 2022-2023't e karşılaşan iki İzmir temsilcisi arasında oynanan ilk maçta Altay sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, ikinci maçta ise Altınordu 2-1'lik sonuçla hanesine 3 puanı yazdırmıştı. İzmir derbisinde kırmızılacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak maçta siyah-beyazlı taraftarlar yer alamayacak.