Kanarya’nın tadı kaçtı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü maçında Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar'a teslim oldu. 3-1'lik mağlubiyet sonrası cezalı olduğu için maçı tribünde izleyen Jose Mourinho yine eleştirilerin odak noktasıydı. Alkmaar'ın sahaya çıkan 11'inin yıllık kazancının toplamının Portekizli teknik adamın yıllık maaşının yarısından az olması dikkat çekti. Hollanda ekibinin sahaya çıkan ilk 11'inin toplam yıllık maaşı 4 milyon 180 bin Euro. Bu rakam Fenerbahçe'den yıllık 8.5 milyon Euro maaş alan Saint-Maximin'in maaşının da yarısından az. Alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe 5 puanda kaldı ve ilk 8 hedefinden uzaklaştı. Taraftarlar da sosyal medyada seslerini yükseltti.

MOURINHO HEDEF TAHTASINDA

Mourınho'nun taktiği eleştirilirken, En- Nesyri, Maximin, Fred ve Çağlar da tepkilerin odağındaydı. Taraftar Fred ve Çağlar'ın oyunundaki gerilemeye dikkat çekerken, astronomik ücretler alan En-Nesyri ile Maximin'in de bir türlü form tutamadığı ifade edildi.

PFDK'DAN JOSE MOURİNHO'YA CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 müsabakadan men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama men cezasının yanı sıra 958 bin 500 lira da para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 maçtan men ve 74 bin 250 bin lira ile cezalandırıldı. Sarı-lacivertli takımın antrenörlerinden Salvatore Foti'ye de 2 maç men ile 117 bin lira ceza verilmesi kararlaştırıldı. Edin Dzeko'nun açıklamaları ise ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve ceza verilmedi.