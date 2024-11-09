Manisa Basket’te Tuzcukaya gitti

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Ege'yi temsil eden Manisa Basket'te sezonun başlamasına kısa süre kala Ozan Bulkaz'ın yerine göreve getirilen Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile de yollar ayrıldı. Ligde 5'te 0'la düşme hattında başlamasına rağmen Avrupa'da 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle grubunda lider olan Manisa temsilcisinde Tuzcukaya sezona Fenerbahçe Koleji'nde başlamış, ardından sürpriz bir şekilde kulübe imza atmıştı. Yönetim takımı emanet edecekleri yeni bir isim için arayışlara hız verirken, sorunu en kısa zamanda çözmeye çalışacak.