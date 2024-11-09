Manisa’da isyan

Trendyol 1. Lig'in tek Ege temsilcisi olan Manisa FK'nın 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaşadığı sorun sürerken, siyah-beyazlılar isyan etti. Sezona çok iyi başlamasına rağmen son 3 maçtır mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Çağdaş Çavuş, "Manisa FK'ya yapılan mobbing boyut değiştirse de sürüyor" dedi. Tesis etrafındaki kazı çalışmalarının ve açılan çukurların hala kapatılmadığını dile getiren Çavuş, oldukça bakımsız durumda olan idman sahasını değiştirip başka sahada oynamak isteseler de kimseden yardım alamadıklarını ifade etti.

"KİMSE BİZE DESTEK OLMADI"

Çavuş, "Zeminimize bakım yapalım, o arada başka sahada oynayalım dedik. Kimse bize destek olmadı. İlçe belediyeleri bize yardım etmekten korkuyor. Başka şehrin takımı değil Manisa'nın takımıyız ve bu çekişmenin vebalini çoğu Manisa altyapısından çıkmış oyuncular çekiyor. Manisalı Manisalıya, kendi çocuklarına zorluk çıkarmış oluyor" dedi.