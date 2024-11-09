Potada kritik viraj

Basketbol Süper Ligi'nde bugün İzmir ekiplerini zorlu maçlar bekliyor. Hafta boyunca oyuncuların antrenman boykotuyla sarsılan Karşıyaka bugün İstanbul deplasmanında Büyükçekmece'ye konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde kulüpten alacakları yüzünden antrenman boykotu yapıp maça da çıkmama kararı alan oyuncular, Yaşar Ailesi'nin desteğiyle ödeme yapılmasının ardından maça çıkacak. Karşıyaka ligde 5 haftada 3 galibiyet alırken son maçında Galatasaray'ı yenmeyi başarmıştı. Yeşil bu sezon dış sahada Bahçeşehir ve Beşiktaş'a yenilirken bugün ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

ALİAĞA EKİBİ EVİNDE

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta namağlup, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda yenerek dikkat çeken Aliağa Petkimspor ise bugün Türk Telekom'u konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde iki takım da bu sezon 5 haftada 3'er galibiyet aldı. Petkimspor, hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri rakibi Unicaja Malaga'ya evinde 108-56 gibi farklı skorla yenilmekten kurtulamamıştı.