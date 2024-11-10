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Aliağa Petkim bir var bir yok

Geçen hafta F.Bahçe'yi yenen üç periyotta istediği oyunu sergileyemedi. Son çeyrekte farkı 3 sayıya kadar indirse de parkeden mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkim bir var bir yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ENKA Spor Salonu'nda konuk ettiği Türk Telekom'a 68-75'lik skorla kaybetti. Bu sezon geride kalan 6 haftada hiç üst üste iki maç kazanamayan ve aynı zamanda da üst üste hiç kaybetmeyen Petkim, ilk çeyreği 19-20 geride kapattı. İkinci periyotta istediği oyunu parkeye yansıtamayan Aliağa ekibi soyunma odasına 13 sayı farkla 33-47 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de kötü gidişi sürdüren Petkimspor 14 sayı farkla 47-61'lik skorla son periyoda gitti.

BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADI

Mücadelenin son çeyreğinde taraftarının da desteğiyle kendine gelen ve istediklerini parkeye yansıtmaya başlayan İzmir ekibi farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ancak kritik noktalarda yapılan hatalar nedeniyle rakibini bir türlü yakalayamadı. Aliağa Petkimspor son periyotta iyi bir performans sergilemesine rağmen Başkent temsilcisine diş geçiremedi ve parkeden 68-75'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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