Aliağa Petkim bir var bir yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ENKA Spor Salonu'nda konuk ettiği Türk Telekom'a 68-75'lik skorla kaybetti. Bu sezon geride kalan 6 haftada hiç üst üste iki maç kazanamayan ve aynı zamanda da üst üste hiç kaybetmeyen Petkim, ilk çeyreği 19-20 geride kapattı. İkinci periyotta istediği oyunu parkeye yansıtamayan Aliağa ekibi soyunma odasına 13 sayı farkla 33-47 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de kötü gidişi sürdüren Petkimspor 14 sayı farkla 47-61'lik skorla son periyoda gitti.

BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADI

Mücadelenin son çeyreğinde taraftarının da desteğiyle kendine gelen ve istediklerini parkeye yansıtmaya başlayan İzmir ekibi farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ancak kritik noktalarda yapılan hatalar nedeniyle rakibini bir türlü yakalayamadı. Aliağa Petkimspor son periyotta iyi bir performans sergilemesine rağmen Başkent temsilcisine diş geçiremedi ve parkeden 68-75'lik mağlubiyetle ayrıldı.