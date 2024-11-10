Bodrum tatsız

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olan Sipay Bodrum FK galibiyet hasretini dindiremedi: 3-2. 13. dakikada konuk ekip öne geçti. Puşcaş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0. 24. dakikada skora denge geldi. Erdoğan'ın sağ kanattan ortasına kale önünde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 35. dakikada Bodrum FK'dan Ahmet'in geri pasında araya giren Gaich, karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi: 1-2. 45+1 dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Larsson'un sert vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-3.

59'DAKİ PENALTI GOLÜ YETMEDİ

55. dakikada ceza sahasına atılan pasa hareketlenen Gökdeniz'in altıpasa yakın yerden şutu, defansın müdahalesiyle kornete çıktı. 59. dakikada bir önceki pozisyon için VAR'a giden Alper Akarsu, ceza sahası içinde Güray Vural'ın topa elle teması gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Puşcaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2. 73. dakikada Puşcaş'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dimitrov'un yerden şutu yandan dışarı gitti. 89. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti. Ve başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 sona erdi.

HASRET GİDERDİLER

Uzun yıllar Fenerbahçe formasıyla omuz omuza mücadele eden Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Ahtalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza dünkü maçta rakip oldular. İki hoca hasret giderirken karşılaşma öncesi bir süre sohbet ettiler.

MİNİ YORUM LEVENT ARIÖZ

DEMİREL'E ALIŞMA SÜRECİ LAZIM

3 yıllık İsmet Taşdemir döneminin ardından Bodrum FK, yeni bir döneme girmenin sancısını yaşadı Antalyaspor karşısında. Futbolcular Taşdemir'in topa hakim olmak üzerine kurduğu pas oyununun aksine, Volkan Demirel'in dikine ve hızlı paslarla hücuma çıkan yapısına adapte olamadı. Özellikle ilk devrede alan paylaşımı hatası yapan futbolcular gördük. Ki Ahmet Aslan'ın kaleciye göndermeye çalıştığı kısa pasta Gaich'in attığı 2. gol bunun göstergesi oldu. Bodrum ikinci yarıda daha diri gözüküp farkı 1'e indirse de Puşcaş ve Seferi'nin yorgunluğu fırsatların cömertça harcanmasına sebep oldu. Ajeti, bu takımın Davinson Sanchez'i gibi. Farkın daha da artmasını önledi müdahaleleriyle. Bodrum'u tek sevindiren ilerisi için ümit veren 17 yaşındaki Enes Öğrüce oldu. Forma giydiği kısa sürede, 2 şut çekti, oyun kurdu. Bodrum ve Volkan Demirel'in zamana ihtiyacı var. Milli ara da