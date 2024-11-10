Bornova dağıldı

Nesine Üçüncü Lig Birinci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877, sahasında Anadolu Üniversitesi'ne mağlup oldu: . Ligde yaşadığı üst üste puan kayıplarının ardından Sercan Yıldırım ile yollarını ayırarak takımın başına Ercan Kılıç'ı getiren yeşil-beyazlılar, yeni teknik direktörünün yönetiminde çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet ve bir beraberlikle 4 puan toplamıştı. Bu sonuçla birlikte Bornova ekibi Play-Off yarışında ağır yara aldı. Maça iki takımda temkinli başlarken, ilk bölümde fazla gol pozisyonu görmedik.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

44. dakikada ev sahibi ekipte Yunus Emre Korkmaz direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelenin ilk yarısında iki takımda girdiği nadir pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıla konuk ekip daha atak başladı. 57'de Umut Akpınar attığı golle Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ev sahibi ekip 10 kişi olmasına rağmen rakip kaleyi abluka altına aldı. Bu dakikalarda kontradan pozisyonlar bulan konuk takım, 76'da Tayyip Mevlüt Kaya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. 82'de Tayyip Mevlüt maçın skorunu ilan etti: 3-0.

GÜLMEYİ UNUTTU

Bornova 1877, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından hedeften uzaklaştı. Sezona iyi başlayan hatta bir ara zirveye oturan yeşil-beyazlılar, son haftalarda düşeşe geçti. Ligdeki ilk yenilgisini beşinci haftadaki derbide Karşıyaka karşısında alan Bornova, bu yenilgi sonrası toparlayamadı. Ardından Düzcespor ile berabere kalıp Tokat Belediye Plevnespor'a yenilen yeşil-beyazlılarda hoca değişikliği gerçekleşti. Ercan Kılıç yönetimindeki ilk maçta Ergene Velimeşe'yi yenip Muşspor ile berabere kalan Bornova 1877, dün evine Anadolu Üniversitesi'ne yenilerek çıkışa geçemedi.

ERCAN KILIÇ'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bornova 1877 Teknik Direktörü Ercan Kılıç, son oynadıkları Muşspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Muşspor önünde ilk 11'de forma giyen Mustafa Çalışkan'ı yedek kulübesinde oturttu. Kılıç, Mustafa'nın yerine Mete Şentürk'ü Anadolu Üniversitesi önünde ilk 11'de sahaya sürdü. Mustafa Çalışkan ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Kılıç, kadronun gerisinde ise istikrarı seçti ve değişikliğe gitmedi.