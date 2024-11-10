Haydi Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe, bugün üst üste 5'inci iç saha galibiyetini almak için Konyaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. İzmir ekibinde cezası süren Dennis ve sakatlanan Fofana forma giyemeyecek. Cezası biten Solet ile iyileşen Romulo ise sahalara dönecek. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi 350 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan az sayıda biletin tamamı tükendi. Açıklanan rakamlara göre satışa çıkan bin 105 kişilik deplasman biletlerinin tamamını da Konyaspor taraftarları satın aldı. Sezon başında 16 bin civarında kombine bilet satan Göztepe'de stadın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor. Ligde Göz-Göz'ün 15, Konyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.