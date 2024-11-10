İkinci Lig alev alev

Nesine İkinci Lig'de Ege ekipleri zorlu müsabakalara çıkacak. Kırmızı Grup'ta liderliğe kurulan Menemen Futbol Kulübü, Ankara Demirspor ile deplasmanda oynayacak. 10 haftada yalnız 1 kez galip gelerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor, Serik Belediyespor deplasmanında terleyecek. Alt gruba gerileyen Somaspor, Elazığspor ile karşılaşacak. Karaman FK'ya 1-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara alan Bucaspor 1928 evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Fethiyespor, deplasmanda son sırada yer alan Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.

BÜYÜK ALTAY'DA HEYAL SESLERİ

İzmır'in köklü kulüplerinden Altay'a talip olan yatırımcının iş insanı Vahdettin Heyal olduğu öğrenildi. Mayıs ayı sonunda yapılan olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alan ancak yaz döneminde görüştüğü yatırımcılarla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlıların bu kez el sıkışmaya yakın olduğu belirtildi. Camianın önde gelen isimleri ile Vahdettin Heyal'in önceki gün kulüp tesislerinde bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı dile getirildi. Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021- 2022 sezonunun devre arasından bu yana süren transfer yasağını kaldırıp güncel borçları ödemeyi vadeden Heyal'in patronu olduğu holdingde yer alan şirketler yurtiçi ve yurtdışında inşaat, ticaret, turizm, lojistik, sağlık, tarım, gıda, danışmanlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından, "Yarınlar Altay'ın" mesajı paylaştı. Altay'ın Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker, devir işleminin yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini belirtti. Altay'da önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul kararı alınıp, futbol şubesinin şirkete devredilmesi için düğmeye basılacak.

BUCASPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI GELİYOR

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun istifasıyla sarsılan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928, orijinal Bucaspor kulübünün devamı sayıldığı için FIFA'dan eski oyuncularına olan borcu nedeniyle de eksi 6 puan cezası aldı. FIFA'dan TFF'ye yazı gitmesiyle birlikte devre arasına kadar sarı-lacivertlilerin 6 puanının silinmesi bekleniyor. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İzmir ekibinin 6 puanının silineceğini açıklamıştı. Öte yandan teknik direktörsüz kalan Fırtına'nın, Menemen FK'nın eski teknik direktörü Cenk Laleci'yi gündemine aldığı ve hafta içinde görüşme yapacağı öğrenildi. Transfer yasağı olmasına rağmen mevcut kadrosuyla şampiyonluk yarışı veren İzmir ekibinde yaşanan gelişmelerin takıma nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.