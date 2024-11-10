İzmir’de derbi günü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta zirve yarışındaki rakiplerinden Batman Petrolspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Altınordu bugün İzmir derbisinde düşme hattında yer alan ve son olarak Adana 01 FK'ya İzmir'de yenilen Altay'ı konuk edecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mustafa Ünver yönetecek. Altınordu'nun kadrosunda eksik bulunmazken, Altay'da sarı kart cezalısı Onur Efe'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Özgür Özkaya, Deniz Kadah ve Mehmet Gündüz forma giyemeyecek. Ağrıları olan Ceyhun Gülselam'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde 19 puanla 7'nci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Üst üste 5 mağlubiyet alan ve son 8 maçta kazanamayan siyah-beyazlılar ise 5 puanla 17'nci basamakta yer bulabildi.