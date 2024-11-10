KSK dışarıda ilk kez güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-75 yenerek bu sezon ilk kez dış sahada galip geldi. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka 6. maçında 4. kez kazanırken Büyükçekmece 6. maçında 5. defa kaybetti.

JEFFERSON'DAN 21 SAYI

Yeşil-kırmızılılarda Damien Jefferson 21 sayı, 7 ribaund, Errick McCollum 17 sayı, James Webb III 15 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Jerry Bousiele 10 sayı, 3 ribaund, Fatts Russell 7 sayı, 4 ribaund ve 5 asist ile mücadele etti. Büyükçekmece'de ise Jermaine Love-Roberts 23 sayı, 7 ribaund, 3 asist, Anthony Starks II 16 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Yannick Franke 15 sayı, 5 ribaund, Martynas Sajus 10 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Kaf-Kaf salı günü İzmir'de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Kholosos Rodos'u misafir edecek.