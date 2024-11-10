Manisa FK lideri misafir ediyor

Trendyol Birinci Lig'de art arda 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp tehlike bölgesine yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, kötü gidişi bugün iç sahada haftaya lider başlayan Erzurumspor FK önünde sonlandırmaya çalışacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden siyahbeyazlı ekibin 14 puanı bulunuyor. Çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu periyotta kalesinde yalnız 1 gol gören Erzurumspor ise 22 puanda. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, aldıkları 3 yenilgiyi de hak etmediklerini, Erzurum maçıyla çıkışa geçeceklerini kaydetti.