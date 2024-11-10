Pazar şöleni

Süper Lig'in 12. haftasında milli ara öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugün zorlu müsabakalara çıkacak. Günün ilk maçında namağlup lider Galatasaray, saat 16.00'da RAMS Park'ta Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, kazanarak milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Lider Galatasaray ile arasında 5 puan fark olan sarı-lacivertliler, evinde hata yapmak istemiyor. Beşiktaş ise Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.