Sözleşmesi askıya alınacak

Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Tottenham maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi için karar verildi. Mauro Icardi'nin ağır sakatlığı sonrasında sezon planlamasında değişikliğe gidecek olan Galatasaray Yönetimi ile teknik heyetin, ilk etapta oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi. Bu şekilde yabancı kontenjanında yer açacak olan sarı-kırmızılılar, devre arasında da golcü takviyesi yapmayı düşünüyor.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Sakatlığı sonrasında teşhisi konulan ve ameliyat olmaya hazırlanan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilk mesajını yayınladı. Arjantinli futbolcu, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı. Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim" ifadelerini kullandı.