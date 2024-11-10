Trabzonspor sonunu getiremedi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor'a 3-1 yenildi. 24'te Visca kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 45+10'da Hadziahmetovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1. 60'ta Akintola'nın golü ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. 71'de Malheiro'dan seken topa Akintola'nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. 81'de Taha'nın arka direğe çevirdiği topa Olawoyin yerden sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Trabzonspor bu sonuçla 12 puanda kalırken, üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş geçen hafta 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de tek zorunlu değişiklik yaptı. Güneş, Çaykur Rizespor karşısına sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Nwakaeme'nin yerine Enis Destan'a mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdi.