Harikasın Manisa

TRENDYOL Birinci Lig'de son üç maçından mağlubiyetle ayrılan Manisa Futbol Kulübü, sahasında lider Erzurumspor FK'yı yenerek kendine geldi: 2-0. Maça oldukça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 1. dakikada öne geçti. Bu dakikada Umut sol kanattan hızla son çizgiye inip içeri çevirdi, ön direkte Muhammed Kirpit topu filelere yolladı: 1-0. 5'te Teklic'in attığı topta kalesini zamanında terk eden Alperen, araya girdi.

WRIEDT SKORU BELİRLEDİ

50'de Ramirez şutunu çekti, top savunmadan döndü. Seken meşin yuvarlığı önünde bulan Wriedt topu filelere yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 56'da Fofana sol kanattan kaleye sokulup şutunu çekti, meşin yuvarlak sol direkten döndü. Seken topu Wriedt ağlara yolladı: 2-0. 90+1'de Eren'in ortasında top Koray'ın önünde kaldı, bu oyuncu vuracağı sırada araya giren Ensar tehlikeyi uzaklaştırdı. Maç 2-0 sona erdi.

KENDİNE GELDİ

Sezona iyi başlayan, ancak son haftalarda düşüşe geçen Manisa FK, sahasında lideri mağlup ederek kendine geldi. Uzun süre Play-Off hattında yer alan siyahbeyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup ettikten sonra üst üste Iğdır FK, Esenler Erokspor ve Pendikspor'a yenilerek düşme hattına kadar gerilemişti. Üç haftalık aranın ardından lider Erzurumspor'a patlayan Manisa FK, yeniden çıkışa geçti.

ÇAVUŞ'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, son oynadıkları Pendikspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, cezalı Kaan'ın yanı sıra Hodzic, Diallo ve Osuji'yi yanında oturttu. Çavuş, bu isimlerin yerine Erzurumspor FK karşısında Umut Erdem, Muhammed Kirpit, Oğuz Gürbulak ve Wriedt'e ilk 11'de forma şansı verdi.