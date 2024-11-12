SÜPER Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrum FK, ateşe düştü. 12. haftada Antalyaspor'a 3-2 yenilen Muğla ekibi, galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken ligde 7 hafta sonra irtifa kaybederek düşme potasında konumlandı. Teknik direktör Volkan Demirel ikinci maçında da 3 puanla tanışamazken yeşil-beyazlı takım, milli araya 11 puanla 16. sırada girdi. Ligde en son 5. haftada alınan Başakşehir yenilisiyle 17. sırada yer alan Bodrum temsilcisi, sonrasında yakaladığı çıkışla 8. sıraya kadar çıkmıştı.

HÜCUMDA SIKINTI VAR

12. hafta sonunda ateş hattına gerileyen Muğla ekibi için tehlike çanları çalmaya başlarken, teknik patron Demirel özellikle milli arada hücum sıkıntısı üzerinde duracak. 3 puan hasretiyle geçen son 5 maçta fileleri sadece iki kez son maçta havalandırabilen Bodrum FK'da Volkan Demirel, orta saha ve ileri uçtaki yıldız isimlerle özel çalışmalar yapacak.