Hakeme yumruğun faturası ağır oldu

ANKARAGÜCÜ Kulübü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin dört sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynanan Ankaragücü-Çaykur Rize maçı sonrası sahaya inen eski Ankaragücü başkanı Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Olaylar sonrası göz altına alınan ve kulüp başkanlığından istifa eden Koca'ya, Meler'e saldırı davasında 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.