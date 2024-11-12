Horoz karışık

TRABZON deplasmanında Sebat Gençlik'e 7-0 yenilerek tarihinin en farklı yenilgisini tekrar yaşayan Denizlispor dağıldı. 5-0 biten ilk yarı sonrası soyunma odasının da karıştığı ortaya çıktı. Çıkan kavga sonrası Alaattin ikinci yarıya çıkmadı. TFF 3.Lig 4. Grup'ta galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Denizlispor, Sebat'a karşı hezimete uğradı ve 7-0 yenildi. Geçtiğimiz hafta başında teknik direktör Çağdaş Mavioğlu ile yollar ayrılırken, teknik sorumlu olarak Şükrü Akar'ın göreve getirilmesi de kötü gidişi durduramadı.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA

Sebat maçının devre arasında defans oyuncusu Emirhan Kaşçıoğlu forvet Alaattin Öner'e "İlerde top tutamıyorsunuz, ne iş yaparsınız siz?" diye çıkışınca, sinirlenen Alaattin de "Asıl siz defansta ne iş yaparsınız? Her gelen top gol oldu" diye cevap verdiği öne sürüldü. Sözlü tartışma büyüyünce iki futbolcunun birbirlerine girdiği öğrenildi. Yaşanan kavga takım arkadaşlarının ve teknik ekibin araya girmesiyle yatıştırılırken, Alaattin'in bu duruma tepki göstererek ikinci yarıya çıkmadığı öğrenildi.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

LIGDEKI son 6 maçı 1 beraberlik 5 mağlubiyetle kapayan Denizlispor'un defansı da kevgire döndü ve bu periyotta kalesinde 19 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, rakip ağları ise sadece 1 kez havalandırabildi. Buna rağmen defans kurgusu ve kalecinin hiç değiştirilmemesine anlam verilemedi. Geride kalan 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 7 puanda kalan ve düşme hattı olan 14'üncü sıraya gerileyen Denizlispor için tehlike çanları çok erken çalmaya başladı.