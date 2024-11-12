Milliler topbaşı yaptı

ULUSLAR B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için topbaşı yaptı. A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, dün saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. İlk çalışmasını da dün saat 18.30'da yapan Ay-Yıldızlılar, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek. Öte yandan aday kadroya çağrılan ancak Fenerbahçe-Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.